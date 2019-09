ONU: Franţa, Germania şi Marea Britanie acuză Iranul de atacurile din Arabia Saudită

19:20

* Valoarea proiectelor de investiţii în apă şi canalizare aflate în execuţie în România se ridică, în prezent, la aproximativ 5,71 miliarde de euro, din care 3,4 miliarde de euro prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), a declarat, luni, Sirma Caraman, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).* România va putea acorda fermierilor în această toamnă un avans de până la 70% din plăţile directe şi de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, în urma unei decizii aprobate de Comisia Europeană, a anunţat, luni, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).* Regimul termic se va menţine, în general, în limite normale pentru această perioadă din an, la nivelul întregii ţări, valorile termice de peste zi ajungând până la 22-23 de grade Celsius, în timp ce vor apărea şi precipitaţii slabe spre moderate cantitativ, reiese din prognoza publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă pentru perioada 23 septembrie - 6 octombrie 2019.* Traficul feroviar este închis între staţiile Ilteu şi Săvârşin, din cauza unui accident rutier produs la trecerea la nivel cu calea ferată de la km 550+400, pe firul 1, între un tren de marfă privat şi un camion, informează luni Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA.* Grupul Electrica a obţinut ratingul corporativ de emitent BBB Investment Grade, cu perspectivă stabilă, din partea agenţiei de rating Fitch Ratings, informează luni compania.* Banca Naţională a României anunţă lansarea proiectului FinTech Innovation Hub, o platformă dedicată dialogului cu firmele care dezvoltă soluţii inovatoare de interes public general în domeniul serviciilor de plată şi financiare (FinTech), conform unui comunicat al instituţiei.* Modificările propuse de Ministerul Finanţelor la Legea 132/2017 au drept scop clarificarea anumitor aspecte de formă, iar evoluţiile recente privind cele două componente de bază care determină tariful de primă nu conduc la concluzia unor creşteri semnificative a tarifelor de primă medii la nivel de piaţă în perioada următoare, susţine vicepreşedintele Sectorului Asigurări - Reasigurări din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Cristian Roşu.* Piaţa românească de implanturi dentare a atins 2,7 milioane de dolari anual, în timp ce piaţa mondială de implantologie dentară generează o cifră de afaceri de 4,2 miliarde de dolari anual, informează luni compania de implanturi AB Dental Ltd. într-un comunicat remis AGERPRES.* Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a împrumutat, luni, 600 de milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduală de 57 luni, la un randament mediu de 3,91% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Naţională a României (BNR).* Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care IRI Investments, din grupul Ikea, preia unele companii din România aparţinând grupului Vestas Wind Systems, potrivit unui comunicat al autorităţii de concurenţă.* Angajaţii români au cumpărat beneficii de peste 110 milioane de lei în prima jumătate a anului 2019, similar valorii din întregul an 2018, piaţa de beneficii extrasalariale urmând o tendinţă ascendentă de la an la an, atât prin prisma numărului de beneficii acordate angajaţilor, cât şi datorită bugetelor mai mari pe care angajatorii le alocă propriilor angajaţi.* Banca Naţională a României lansează luni în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 100 de ani de învăţământ superior românesc la Cluj, informează BNR printr-un comunicat remis AGERPRES.* Tot mai multe firme din economia românească ajung în incapacitate de plată, în condiţiile în care nu au capitalul necesar pentru a rezista până la încasarea banilor de la parteneri, potrivit unei analize realizate de o companie de profil.* Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a prelungit până pe 13 decembrie 2019 sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare în cadrul programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, a anunţat, luni, instituţia.* Romarm are în derulare mai multe proiecte de dezvoltare a capacităţilor sale, iar fabricarea în România a unei arme de asalt moderne este o necesitate, afirmă directorul general al companiei, Claudiu Cucu.* Lufthansa nu intenţionează să achiziţioneze touroperatorul britanic Thomas Cook, aflat în faliment, au declarat luni reprezentanţii operatorului aerian german pentru publicaţia Die Welt, transmite Reuters.* Uniunea Europeană ar putea prelungi o măsură de protecţie care datează din 1995 şi vizează importurile de nitrat de amoniu originare din Rusia, ceea ce riscă însă să genereze critici din partea fermierilor europeni care se opun limitării importurilor, transmite Bloomberg.* Falimentul Thomas Cook generează îngrijorări în rândul clienţilor touroperatorului britanic, însă un număr mare dintre aceştia ar trebui să fie protejaţi graţie unei directive europene, transmite AFP.* Banca Centrală a Germaniei nu este îngrijorată că ţara se îndreaptă spre recesiune, în pofida scăderii activităţii economice, se arată în raportul lunar publicat luni de Bundesbank, transmite DPA.* Touroperatorul Thomas Cook va fi vândut integral sau parţial, a anunţat luni Neset Kockar, al doilea mare acţionar al companiei britanice aflată în faliment, transmite Reuters.* Economia zonei euro a stagnat luna aceasta, din cauza încetinirii din sectorul german al industriei, arată rezultatele unui studiu realizat de compania de analize financiare Markit, transmite Reuters.* Nou Guvern italian are ca ţintă o creştere economică de până la 0,5% anul viitor şi un deficit de aproximativ 2% - 2,1% din PIB, au declarat, pentru Bloomberg, surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul. AGERPRES/(AS - editor: Oana Tilică)