A fost cutremur în România. L-aţi simţit?

Actorul și producătorul american Sid Haig, cunoscut din pelicule precum “Casa celor o mie de cadavre/ House of 1000 Corpses” și “Kill Bill: Volumul 2”, a decedat, sâmbătă, la vârsta de 80 de ani, potrivit contactmusic.net. Decesul lui Sid Haig a fost confirmat de soția actorului, Susan Oberg. “Sâmbătă, pe 21 septembrie, cealaltă jumătate a […] The post Actorul american Sid Haig a decedat sâmbătă, după ce a luptat “ca un războinic” pentru viață appeared first on Cancan.ro.