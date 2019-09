Surpriză în showbiz-ul din România: a născut

19:20

Turneul Madame X al cântăreței Madonna debutat marți, în fața a doar 2000 de persoane, la New York, surprinzând fanii de la concertul exclusivist cu regulile stricte și prin anumite momente descrise drept indecente, arată Smart Radio, păstrând un loc pentru piesele interpretei în playlist-ul zilei. Spectatorii au fost obligați să își pună telefoanele mobile […] The post Madonna și-a șocat fanii în concertul cu care a lansat turneul Madame X la New York appeared first on Cancan.ro.