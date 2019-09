Bazinul Vega din Ploieşti se redeschide marţi. A fost închis o lună de zile pentru lucrări de igienizare

06:45

Cea mai grea Biblie din lume are 547 de kilograme, este groasă de 2,5 metri şi are 8.048 de pagini. Cea mai mică Biblie din lume, sub forma unui microfilm, care a ajuns şi pe lună în 5 februarie 1971, poate fi văzută şi într-o expoziţie, la Timişoara.