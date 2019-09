Volei masculin: Rusia, deţinătoarea titlului, eliminată în sferturile de finală la Campionatul European 2019

08:40

* FC Viitorul Constanţa a învins-o dramatic pe Politehnica Iaşi cu scorul de 2-1 (0-1), luni seara, la Ovidiu, în ultimul meci din etapa a 10-a a Ligii I de fotbal.* FC Farul Constanţa a învins-o pe Ripensia Timişoara cu scorul de 1-0, luni, pe Stadionul Farul din Constanţa, în ultimul meci din etapa a 8-a a Ligii a II-a de fotbal.* ACSH Gheorgheni a surclasat-o pe ACS Sapienţia U23 cu scorul de 12-2 (4-0, 4-2, 4-0), luni, în deplasare, la Cârţa, într-un meci din Campionatul Naţionale de hochei pe gheaţă.* Corona Braşov a învins formaţia maghiară Fehervari Titanok cu scorul de 5-4 (4-0, 0-3, 1-1), luni seara, la Szekesfehervar, într-un meci din Erste Liga la hochei pe gheaţă.* Fotbalistul argentinian Lionel Messi, vedeta echipei FC Barcelona, a primit, luni, la Milano, premiul pentru cel mai bun jucător a anului, în cadrul Galei Premiilor ''The Best'', organizată de FIFA.* Germanul Jurgen Klopp, tehnicianul echipei engleze Liverpool, a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului din fotbalul masculin, luni seara, la Milano, la Gala ''The Best'' organizată de FIFA, transmite AFP.* Brazilianul Alisson Becker, goalkeeper-ul echipei engleze de fotbal Liverpool, a fost desemnat cel mai bun portar al anului, luni, la Milano, în cadrul Galei Premiilor ''The Best'', organizată de FIFA.* Fotbalistul maghiar Daniel Zsori a câştigat Premiu Puskas, pentru cel mai frumos gol al anului, luni seara, la Milano, în cadrul Galei premiilor ''The Best'' organizată de FIFA.* Echipele reprezentative ale Ungariei şi Slovaciei vor disputa un meci pe teren propriu cu porţile închise, în preliminariile EURO 2020 la fotbal, din cauza comportamentului rasist al suporterilor lor, a anunţat, luni, UEFA.* Două persoane au fost condamnate luni de către un tribunal britanic pentru faptul că au accesat şi vizionat ilegal imaginile autopsiei fotbalistului argentinian Emiliano Sala, mort în luna ianuarie într-un accident de avion, transmit agenţiile internaţionale de presă.* Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, deţinătoarea titlului, şi cehoaica Petra Kvitova, fostă campioană, s-au calificat, luni, în optimile de finală ale turneului WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 2,828 milioane dolari.* Federaţia Internaţională de Atletism a prelungit, luni, suspendarea Rusiei din competiţiile internaţionale, astfel că Rusia va rata a doua ediţie consecutivă a Campionatelor Mondiale, transmite Reuters.AGERPRES (AS-editor: Mihai Dragomir, editor online: Adrian Dădârlat)