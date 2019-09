Fotbal: Patru jucători de la Real Madrid în echipa ideală a FIFA

10:10

Cea de-a 71-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, în cadrul căreia au fost răsplătite duminică cele mai valoroase producţii din industria de televiziune americană, a fost urmărită de doar 6,9 milioane de telespectatori, un minim istoric, însă ceremonia s-a bucurat de un mare succes pe reţelele de socializare, informează marţi Reuters.Conform datelor transmise luni de compania Nielsen, audienţa galei Primetime Emmy Awards a scăzut cu peste 32% în comparaţie cu cifrele înregistrate la ceremonia de anul trecut, care a fost urmărită de doar 10,2 milioane de telespectatori din Statele Unite, un minim istoric la acea vreme.În cadrul galei, transmisă duminică în direct de postul de televiziune Fox, serialele "Game of Thrones", "Chernobyl", "The Marvelous Mrs. Maisel" şi "Fleabag" au câştigat principalele trofee.Cel mai bun actor în rol principal într-o comedie a fost desemnat Bill Hader, protagonistul serialului "Barry", care a câştigat acest trofeu şi în 2018.Billy Porter a scris istorie la gala de duminică seară, devenind primul actor homosexual de culoare care s-a impus la categoria "cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic", graţie interpretării sale din serialul "Pose".Jodie Comer a învins-o pe Sandra Oh, colega ei din distribuţia serialului "Killing Eve", şi a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic.Ceremonia din acest an transmisă de Fox din Los Angeles a durat trei ore şi a avut concurenţă serioasă, emisiunea ''Sunday Night Football'' difuzată de NBC, care a atras duminică cea mai mare audienţă, 16,3 milioane de telespectatori.Organizatorii Primetime Emmy Awards au decis să imite formatul galei premiilor Oscar 2019 şi să renunţe la folosirea unui maestru de ceremonii pe post de prezentator principal, preferând o succesiune de vedete care să înmâneze premiile, pentru a dinamiza show-ul.Gala Primetime Emmy Awards este considerată un echivalent în televiziune al premiilor Oscar.Cifrele de audienţă a ceremoniile de acordare a premiilor importante au scăzut în ultimii ani, însă gala de decernare a Oscarurilor din februarie, care s-a bucurat de spectacole oferite de formaţia Queen şi de Lady Gaga, a reuşit să suscite interesul telespectatorilor din Statele Unite, al căror număr a crescut cu 10%, respectiv circa 29,6 milioane.Datele Nielsen şi Fox demonstrează că, în ciuda scăderii audienţei TV, gala Primetime Emmy Awards 2019 s-a bucurat de un mare succes pe reţelele de socializare. Interacţiunile pe Twitter, Facebook şi Instagram au crescut cu 11% în comparaţie cu 2018. ''Game of Thrones'' a fost serialul cel mai des menţionat pe Twitter, urmat de ''When They See Us'', ''Chernobyl'', ''Fleabag'' şi ''Killing Eve''.Cifrele privind audienţa înregistrate de Nielsen vizează doar telespectatorii care au urmărit gala de acasă, nu şi pe cei care au vizionat ceremonia la televizoarele din baruri, restaurante sau alte locuri publice.