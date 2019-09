Recomandările culturale ale săptămânii. De la o excursie culturală în Ploiești la cartea despre forța de distrugere a omului

10:00

Elena Ionescu și Dragoș au decis să divorțeze la un an de când s-au căsătorit. Cei doi au împreună un băiețel, iar de dragul lui, și-au propus să aibă o relație frumoasă. Artista a surprins însă, cu decizia ei în privința copilului. Pentru că are de onorat mai multe contracte, artista a fost nevoită să […]