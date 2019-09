Prognoza meteo pentru 24 septembrie 2019: vântul și ploile pun stăpânire pe România

23:00

Ilinca Vandici a luat o mică pauză de pe “sticlă” și se concentrează asupra unui proiect de suflet. Urmează să își lanseze propriul canal de YouTube, unde le va povesti fanilor experiențe din viața sa. „Sunt în derulare cu un proiect de suflet, un proiect personal, care are legătură cu toate lucrurile prin care am […] The post Ilinca Vandici, gata să rupă tăcerea! “Experiențe pe care le-am trăit!” Va vorbi despre depresia postnatală și postura femeii înșelate appeared first on Cancan.ro.