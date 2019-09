Legătura neștiută dintre Cristi Borcea și cântăreața Tinna Latina! A explodat “bomba”

23:20

Un cunoscut luptător de MMA este suspectat că ar fi încercat să ”trântească” un meci. Românul care se bate în cușcă e acuzat că și-ar fi “negociat” victoria cu adversarul britanic. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, informații uluitoare.(CITEȘTE ȘI: ȘEFA DE LA CAMERĂ & UNUL DINTRE CEI MAI INFLUENȚI DEPUTAȚI, DE […] The post Un român cunoscut în Anglia e suspectat că a mituit un adversar ca să câștige un meci de gală. Avem și ”proba” care l-ar incrimina! appeared first on Cancan.ro.