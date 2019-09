Cazul Mile Cărpenișan și strada-uliță a reporterului de război | Robu a reacționat: ”E regretabil că s-a întâmplat așa ceva, va trebui să revenim și să dăm numele jurnalistului respectabil unei alte străzi”

12:40

Un pugilist amator din Bulgaria, care lupta la profesionişti de un an de zile sub o identitate falsă, a murit în timpul unei competiţii din Albania. Iniţial, oficialii au anunţat moartea lui Isus Velichkov, un luptător profesionist. Ulterior, Isus a postat pe Facebook că este viu, iar mortul este vărul său. Boxerul amator Boris Stanchov