Nu e glumă! Au cerut urgent să schimbe numele serialului Mangalița de pe Antena 1

09:20

Olandezul acuzat că a ucis-o pe Adriana, fetița de 11 ani din Dâmbovița, a fost surprins pe Aeroportul Otopeni, cu doar câteva clipe înainte de a părăsi țara. Bărbatul s-a sinucis, ieri, după ce a intrat cu mașina direct într-un TIR. Olandezul suspectat că a ucis o fetiță de 11 ani din Dâmbovița, a fost […]