Rugby - CM 2019: Samoa a învins Rusia, în Grupa A; ''urşii', primii eliminaţi de la turneul final

13:40

* Jucătoarea română de tenis Simona Halep a debutat cu o victorie în turneul WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 2,828 milioane dolari, 6-3, 6-2 cu cehoaica Barbora Strycova, marţi, în runda a doua a competiţiei.* Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul şase mondial, a apreciat drept bun debutul său în turneul WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 2,828 milioane dolari, după victoria reuşită marţi, 6-3, 6-2 cu cehoaica Barbora Strycova, în runda a doua.* Perechea formată din jucătoarea română de tenis Irina Begu şi belarusa Lidia Morozova s-a calificat, marţi, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Taşkent (Uzbekistan), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, după victoria cu 6-4, 6-3 în faţa cuplului Francesca Di Lorenzo (SUA)/Katarzyna Kawa (Polonia).* Sportivul român Nicolae Onica ocupă locul 12 la total, în limitele cat. 96 kg, la Campionatele Mondiale de haltere de la Pattaya (Thailanda), marţi, după întrecerile din Grupa C.* Echipa naţională de futsal a României a obţinut două victorii în turneul de la Ivano-Frankovsk (Ucraina), 5-2 cu Ucraina şi 6-3 cu Georgia, potrivit site-ului FRF.* Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Cosmin Contra, a votat pentru Lionel Messi, la cel mai bun fotbalist al anului, în Gala ''The Best'' FIFA, şi pentru Jurgen Klopp, la cel mai bun antrenor, în timp ce căpitanul reprezentativei, Ciprian Tătăruşanu, i-a preferat pe Mohamed Salah, respectiv Mauricio Pochettino.* Selecţionerul echipei naţionale feminine de fotbal a României, Mirel Albon, şi căpitanul Florentina Olar le-au votat pe americancele Megan Rapinoe, la secţiunea cea mai bună jucătoare, şi pe Jill Ellis, la cel mai bun antrenor din fotbalul feminin, pentru Gala Premiilor ''The Best'' FIFA, desfăşurată luni seara, la Milano, potrivit site-ului FIFA.* Americanca Megan Rapinoe a intrat în posesia Premiul The Best FIFA rezervat celei mai bune jucătoare a lumii, în cadrul Galei Federaţiei internaţionale de fotbal care a avut loc luni seara la Milano.* Antrenorul argentinian Marcelo Bielsa a primit luni seara, la Teatrul Scala din Milano, Premiul The Best FIFA pentru Fair Play din partea Federaţiei internaţionale de fotbal, informează agenţia EFE.* Patru jucători de la Real Madrid, spaniolul Sergio Ramos, brazilianul Marcelo Viera, belgianul Eden Hazard şi croatul Luka Modric, au fost incluşi în echipa ideală a Federaţiei internaţionale de fotbal (FIFA), anunţată luni la Teatrul Scala din Milano, în cadrul Galei Premiilor ''The Best'' informează EFE.* Americanca Jill Ellis a primit Premierul The Best FIFA rezervat celei mai bune antrenoare a anului, luni seara la Teatrul Scala din Milano, după ce a făcut istorie cu selecţionata feminină a Statelor Unite, campioană a lumii în luna iulie, informează EFE.* Brazilianca Silvia Grecco a primit luni, la istoricul Teatru Scala din Milano, Premiul The Best FIFA rezervat celei mai bune suportere din ultimul sezon, pentru că i-a descris fiului său orb fiecare meci disputat de echipa de fotbal favorită, Palmeiras, informează EFE.* Rasismul pe stadioane "nu mai este acceptabil", a afirmat preşedintele Federaţiei internaţionale de fotbal, Gianni Infantino, cu ocazia galei de acordare a trofeelor The Best FIFA, desfăşurată luni seara la Teatrul Scala din Milano.* Selecţionata masculină de volei a Sloveniei a produs senzaţie luni seara, la Ljubljana, reuşind să elimine reprezentativa Rusiei, deţinătoarea titlului, în sferturile de finală ale Campionatului European 2019, informează AFP. Voleibaliştii sloveni, vicecampioni continentali în 2015, s-au impus cu 3-1 (25-23, 25-22, 21-25, 25-21) în partida cu ruşii, urmând să înfrunte Polonia, dublă campioană mondială en titre (2014 şi 2018) pentru un loc în finală, joi, tot în faţa publicului său din Stozice Arena.* Andre Emmett, fost jucător în campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA), a fost împuşcat mortal luni seara, la Dallas (Texas), a anunţat poliţia locală, citată de AFP.* Un boxer amator bulgar, dornic să se facă remarcat în ring şi care lupta de un an la profesionişti sub o identitate falsă, a încetat din viaţă sâmbătă, în cursul unei competiţii care a avut loc în Albania, a anunţat Federaţia bulgară de box, citată de AFP.* Unitatea însărcinată cu lupta împotriva dopajului în atletism s-a sesizat în legătură cu acuzaţiile de dopaj care îi vizează pe atleţii kenyeni înaintea Campionatelor Mondiale de la Doha, a anunţat preşedintele IAAF, Sebastian Coe, citat de AFP.* Selecţionata Tonga a pierdut doi jucători, mijlocaşul la deschidere Kurt Morath şi centrul Nafi Tuitavake, după meciul cu Anglia (3-35), disputat duminică în cadrul Grupei C a Cupei Mondiale de rugby, informează L'Equipe.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)