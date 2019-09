Unul dintre cei mai mari antrenori din istorie despre Neymar: „Face multe prostii, nu este un exemplu”

15:10

UTA Arad și Dinamo joacă azi, de la 16:30, în una dintre cele mai interesante partide din „șaisprezicimile” Cupei României. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe Look Plus, TV Digi Sport și TV Telekom Sport.liveTEXT de la 16:30 » UTA Arad - DinamoEchipe de start:UTA Arad: Iacob - A. Rus, Fl. Ilie, Melinte, Tomozei - Isac, Moise - Buhăcianu, Ioniță I, Ursu - C. Rus Antrenor: Laszlo Balint Dinamo: Straton - Ciobotariu, M. ...