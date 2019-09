Surprinzător! Amănuntul rușinos trecut în CV chiar de Alexandru Cumpănașu

13:50

În presa din Olanda a apărut o singură poză cu mașina criminalului Johannes Visscher în care era atunci când s-a izbit cu viteză de un tir. Bărbatul de 47 de ani nu a avut nicio șansă la viață în BMW-ul decapotabil, care a fost complet distrus în urma impactului violent. Citește și: Coincidență bizară chiar […]