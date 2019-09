Sorin Dimitriu a demisionat din funcţia de preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti

19:50

Un bărbat în vârstă de 52 ani, din judeţul Iaşi, aflat într-o stare extrem de gravă, a primit, duminică noaptea, o inimă nouă în urma celui de-al cincilea transplant de cord din acest an din ţară, realizat la Institutul de Urgenţă de Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) Târgu Mureş de o echipă condusă de şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, profesor doctor Horaţiu Suciu.Inima a fost prelevată de la un bărbat de 42 ani, din Baia Mare, victimă a unui traumatism cranio-cerebral, aflat în moarte cerebrală, iar intervenţia de transplantare a durat aproximativ patru ore, starea pacientului fiind bună."În cursul serii de duminică, 22 septembrie, am efectuat un transplant cardiac în centrul nostru din Târgu Mureş. Donatorul a fost un pacient în vârstă de 42 ani, din Baia Mare, o victimă a unui traumatism cranio-cerebral, la care s-a stabilit diagnosticul de moarte cerebrală şi care a fost declarat donator. După cord s-a deplasat o echipă din interiorul institutului nostru, care a efectuat prelevarea în cursul după amiezii de duminică şi cordul a sosit pe calea aerului cu un elicopter SMURD în jurul orei şase, la Târgu Mureş. Intervenţia a durat aproximativ patru ore şi s-a încheiat cu un succes. Suntem mulţumiţi de evoluţia pacientului, un pacient în vârstă de 52 de ani, din judeţul Iaşi, care la momentul intervenţiei era într-o stare foarte gravă, era internat într-o secţie de terapie intensivă din Clinica de Cardiologie din Iaşi, într-o stare, practic, ante finem. Ne bucurăm cu atât mai mult că acest cord a venit ca o salvare pentru un pacient tânăr şi care a putut beneficia de această chirurgie de înaltă performanţă, care ne bucurăm că încă se mai efectuează în Târgu Mureş. Aşa cum spuneam, suntem mulţumiţi de evoluţie. Acum, la 36 de ore după intervenţie, pacientul este extubat, se simte bine şi are o evoluţie care este încurajatoare pentru ceea ce va urma", a declarat marţi prof. dr. Horaţiu Suciu.Potrivit sursei citate, acesta este cel de-al cincilea transplant efectuat în 2019 în clinica din Târgu Mureş şi se speră că până la sfârşitul anului numărul să se dubleze."Este al cincilea transplant care s-a efectuat în clinica noastră în acest an şi sperăm ca până la sfârşitul anului să reuşim măcar să dublăm acest număr şi să facem undeva în jur de zece transplanturi, deşi cu toţii ştim că nevoia de organe şi în special de inimi este foarte mare, sunt numeroşi pacienţi care aşteaptă acest organ salvator şi această intervenţie salvatoare. Este o listă lungă de aşteptare, cu pacienţi aflaţi în stadii avansate de insuficienţă cardiacă şi noi ne dorim să putem să facem mai multe astfel de intervenţii. (...) Toţi cei cinci pacienţi operaţi în acest an au evoluat bine, sunt bine, vin la controale şi aş vrea să subliniez încă o dată că această operaţie de transplant cardiac este deja o certitudine, este o procedură bine standardizată, cu rezultate foarte bune", a mai spus dr. Suciu.Acesta şi-a exprimat aprecierea şi empatia faţă de familiile celor care au pierdut pe cineva drag şi au fost de acord să doneze organele şi a punctat faptul că donatorii sunt cei care salvează vieţi."În acelaşi timp, aş vrea să nu uităm de donatori. Donatorii sunt, practic, cei care salvează vieţi şi vreau să subliniez, încă o dată, aprecierea şi empatia noastră pentru familia care a pierdut pe cineva drag, dar în acelaşi timp, poate ca o mângâiere, să se gândească că a salvat o viaţă sau mai multe şi o parte din cel drag continuă să trăiască prin alţii", a arătat dr. Suciu.La rândul său, dr. Sorin Paşcan, coordonatorul echipei de anestezie şi terapie intensivă din cadrul IUBCvT Târgu Mureş, a declarat că pacientul se simte bine şi că va urma un drum lung de parcurs, dar are încredere că se va întoarce sănătos acasă."Operaţia a decurs bine, pacientul (...) vine direct de la terapie intensivă, de la Iaşi, unde era internat în stare gravă. Era, practic, pe ultimii zece metri, nici măcar ultimii 100 de metri nu mai putem spune, pe medicamente intravenoase, care să-i susţină funcţia cardiacă. A venit de urgenţă cu ambulanţa, l-am şi transplantat în noaptea aceea. Pacientul este deja treaz, e, zicem noi, în parametri absolut rezonabili. Sigur că mai e drum lung de parcurs, boala lui care durează de mai bine de zece ani a lăsat urme în multe privinţe, dar suntem foarte încrezători că, cu puţin ajutor şi un pic de noroc, ar trebui să se recupereze complet şi să se poată întoarce acasă sănătos", a afirmat dr. Paşcan.Răspunzând unei întrebări legate de numărul mic de transplanturi care se efectuează în România, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, prof dr Horaţiu Suciu, a arătat că sunt motive multiple, cum ar fi cele organizatorice, punctând faptul că finanţarea pentru această intervenţie chirugicală este nemodificată de 15 ani şi a amintit şi de numărul redus de donator, situaţie care se regăseşte în toată lumea.El a subliniat faptul că aceste intervenţii presupun un grad înalt de profesionalism şi şi-a exprimat bucuria că la Târgu Mureş există un colectiv de specialişti "care pot să ţină această activitate la un nivel profesional înalt", precizând că şi-ar dori ca numărul de intervenţii să fie mai mare, în condiţiile în care în ţările învecinate se efectuează mult mai multe transplanturi decât în România."Suntem departe de ceea ce ne-am dori să fie. Eu aş face, ca o comparaţie, ţările din jurul nostru, cu care putem să spunem că împărtăşim aceeaşi arie geografică, culturală şi istorică şi, de exemplu, în Ungaria, s-au efectuat aproximativ 45 de transplanturi anul trecut şi noi am făcut aproximativ şapte sau opt. Deci, cam acolo stăm, nu prea bine şi de aceea consider că este o prioritate naţională, în primul rând pentru pacienţii care sunt pe liste de aşteptare şi aşteaptă, dar, în al doilea rând, eu consider că trebuie să se depună toate eforturile şi acesta trebuie să fie unui instituţional, nu poate fi unul local, al unei echipe, pentru ca această activitate să fie sprijinită şi să ajungă acolo unde îi e locul şi să putem să ieşim, aşa, cu fruntea sus, unde ne mai întreabă cineva câte transplanturi se fac în România", a subliniat dr. Suciu.La întâlnirea cu presa a participat şi Vlad Doru Gabriel, un pacient în vârstă de 48 ani, care a beneficiat în acest an de o operaţie de transplant de cord şi care s-a declarat binecuvântat pentru şansa pe care a primit-o şi a mulţumit colectivului de medici, dar şi familiei donatorului. AGERPRES / (A - autor: Gina Ştefan, editor: Marius Frăţilă, editor online: Simona Aruştei)