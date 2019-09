Catrinel Menghia a vorbit despre divorțul de soțul care a înșelat-o: “Nu era una, erau multe! Când am ieșit din casă…”

15:00

Fosta logodnică a lui Johannes Visscher a făcut noi declarații șocante după ce a aflat despre uciderea copilei din Dâmbovița. Fosta parteneră a olandezului, care a preferat să rămână anonimă, a mărturisit că acesta a fost condamnat câțiva ani la închisoare, dar nu a vrut să spună despre ce infracțiuni este vorba. Totuși, ea a […] The post Fosta logodnică a lui Johannes Visscher, noi declarații șocante după crima din Dâmbovița: “Nu este o surpriză pentru mine” appeared first on Cancan.ro.