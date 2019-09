A venit și Timpul Nostru/ Nuestro Tiempo, regizat de Carlos Reygadas, din 27 septembrie în cinematografe

“What is love? Baby don’t hurt me, don’t hurt me, no more.” i-ar fi spus Juan lui Esther și poate Carlos Reygadas, Nataliei Lopez.O familie care trăiește undeva la țară, în Mexic, se ocupă cu...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro