Parchetul General a dat comunicatul! Ce s-a întâmplat, de curând, cu iubita pedofilului olandez care a ucis-o pe Adriana!

15:40

Lorena, sora cea mică Andreei Tonciu, s-a lăsat pe mâinile medicului estetician, la fel ca sora ei mai mare. Tânăra a decis să viziteze des cabinetul medicului estetician, făcându-și diferite modificări ale feței, dar și la corp. Schimbările au început abia în urmă cu un an, când sora Andreei Tonciu a ajuns pe mâinile unui […] The post Lorena, sora Andreei Tonciu, de nerecunoscut. S-a schimbat total după operațiile estetice appeared first on Cancan.ro.