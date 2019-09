Horoscop 25 septembrie 2019. Scorpionii fac presiuni asupra celor din jur

17:50

Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit, marţi, că este neconstituţională soluţia legislativă care exclude posibilitatea ca bărbatului condamnat care are un copil mai mic de un an să-i fie amânată executarea pedepsei. Decizia este definitivă şi general obligatorie. Bărbatul condamnat la închisoare care are un copil mai mic de un an poate beneficia de […]