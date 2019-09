Numărul focarelor de pestă porcină africană a crescut la 1.223, în 346 de localități din 26 județe

16:30

Anchetatorii au făcut o descoperire de ultimă oră în apartamentul închiriat de pedofilul olandez în București. IGPR a precizat, luni, că olandezul bănuit că ar fi omorât-o pe Adriana, fetița de 11 ani din Dâmbovița, s-a sinucis, însă nu sunt cunoscute motivele care l-au făcut pe bărbat să recurgă la acest gest. Johannes Visscher a […]