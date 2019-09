România, trimisă în liga a treia a fotbalului european intercluburi

18:40

Actorul american Will Smith este preocupat de greuatea sa după vacanță. Acesta a ajuns la 102 kilograme. Starul hollywoodian a petrecut vara aceasta zece zile pe un iaht, având la dispoziție un chef care i-a preparat cele mai delicioase mâncăruri. "Mă trezeam dimineața și mâncam patru brioșe", a povestit Will Smitth ]n cadrul show-ului online