CCR discută sesizarea asupra Legii privind transmiterea unui imobil în domeniul public al judeţului Giurgiu

21:50

"Revolta", primul spectacol de balet inspirat de Revoluţia Română din decembrie 1989, cu o coregrafie semnată de Gigi Căciuleanu şi Vanda Ştefănescu, va fi prezentat pe 30 septembrie la Bucureşti şi pe 16 decembrie la Timişoara.Spectacolul de balet neoclasic şi contemporan va fi structurat în două părţi, iar invitat special va fi actorul Ion Caramitru.Primul act al spectacolului, "Revolta", semnat de coregrafa Vanda Ştefănescu şi realizat cu balerini profesionişti de la Opera Română, va prezenta Revoluţia Română din 1989 cu toate momentele sale tragice, dar şi cu o notă de optimism pentru un viitor mai bun, potrivit prezentării.În al doilea act - "On the Roof", coregraful Gigi Căciuleanu prezintă "bufonul" într-un spectacol total ce reuneşte dansul, actoria, muzica, poezia, desenele şi arta vizuală."On the roof" este realizat de Gigi Căciuleanu cu tineri selecţionaţi la cea de-a XXII-a ediţie a Galei Tânărului Actor - HOP.Coregrafa Vanda Ştefănescu a declarat marţi, la finalul repetiţiei cu public a spectacolului "Revolta", că acesta va fi "dureros, trist, dar şi un pic motivaţional".Ea a mărturisit că a dorit să facă un spectacol de balet cu tema Revoluţiei deoarece până acum "nu s-a mai făcut un spectacol integral de balet cu această temă".Vanda Ştefănescu a precizat că pentru realizarea spectacolului s-a informat de la părinţi şi de la persoane care au trăit în acea perioadă, când avea 1 an."Mi-a fost mult mai uşor, iar inspiraţia a fost, în primul rând, pentru că sunt tânără şi trebuie să aduc viziunea noastră. Nimeni din companie nu este destul de mare ca să-şi aducă aminte ce s-a întâmplat atunci. Tot ce ştim noi este doar din poveşti", a declarat Vanda Ştefănescu pentru AGERPRES.Vanda Ştefănescu a spus că în primele momente totul a fost copleşitor."Iniţial, a fost într-adevăr copleşitor. Am spus: 'ce fac eu, cine sunt eu să fac un spectacol despre Revoluţie?', dar am încercat să vin cu viziunea mea şi mi s-au liniştit un pic apele", a mai spus ea.Coregrafa a declarat că spectacolul va avea o singură reprezentaţie la Bucureşti pe 30 septembrie, urmat de o reprezentaţie la Timişoara pe 16 decembrie, precizând că "pentru moment" acestea vor fi singurele apariţii.La Bucureşti, spectacolul va putea fi văzut la Sala Mare a Teatrului Naţional "I.L. Caragiale", de la ora 19,30, biletele putând fi achiziţionate de la sala de bilete a TNB."Revolta" este un eveniment organizat de Asociaţia Nevoia de Educaţie. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)