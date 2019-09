Tom Hanks va primi Cecil B DeMille Award la Globurile de Aur 2020

09:00

Actorul şi producătorul american Michael Douglas, cu peste 40 de ani de experienţă în teatru, film şi televiziune, a cunoscut faima pe plan internaţional odată cu obţinerea Oscarului pentru rolul din pelicula ''One Flew Over the Cuckoo Nest'', conform www.imdb.com şi www.biography.com.S-a născut la 25 septembrie 1944, în New Brunswick, statul New Jersey, fiind copilul celebrului actor Kirk Douglas şi al actriţei Diana Douglas.A studiat arta dramatică la American Place Theatre cu Wynn Handman.Rolul din serialul de televiziune ''Streets of San Francisco'' (1972-1977) l-a făcut celebru, urmând roluri din peliculele ''The China Syndrome'' (1979) sau ''Romancing the Stone'' (1984), în care portretizează rolul aventurierului Jack Colton.A colaborat cu Danny DeVito şi Kathleen Turner la sequel-ul ''The Jewel of the Nile'' (1985), iar ulterior cei trei au jucat în producţia ''The War of Roses'' (1989), o comedie neagră despre un divorţ cu probleme.A reuşit să îşi pună în valoare talentul, oferind publicului roluri în care scoate în evidenţă părţi întunecate ale personajelor sale în ''Fatal Attraction'' şi ''Wall Street''. Interpretarea din pelicula ''Wall Street'' (1987), cu regia şi scenariul semnate de celebrul Oliver Stone, i-a adus Oscarul pentru cel mai bun rol principal.În 1988 Douglas a pus bazele companiei de producţie Stonebridge Entertainment Inc. care a realizat peliculele ''Flatliners'' (1990) şi ''Radio Flyer'' (1992). A urmat producţia ''Made in America'' (1993) pentru care a fost producător executiv. A interpretat rolul principal în pelicula regizată de Michael Crichton ''Disclosure'' (1994) şi pe cel de comandant suprem în producţia ''The American President'' (1995), în regia lui Rob Reiner, în care joacă alături de Annette Bening.Semnarea contractului cu studiourile Paramount, în 1994, a inclus interpretările din peliculele ''The Ghost and the Darkness'' (1996), ''The Game'' (1997) şi ''A Perfect Murder'' (1998).În calitate de producător executiv a realizat ''The Rainmaker'' (1997), cu Matt Damon în distribuţie, precum şi triller-ul de acţiune ''Face/Off'', regizat de John Woo.A fost desemnat, în 1998, Mesager al Păcii al Naţiunilor Unite de secretarul general al ONU Kofi Annan.Rolul romancierului şi profesorului de engleză din pelicula ''Wonder Boys'' (2000) i-a adus aprecierea criticilor de specialitate. A urmat, un an mai târziu, interpretarea din thrillerul ''Don't Say a Word'', în care joacă alături de Brittany Murphy. ''It Runs in the Family'' (2003) a reprezentat o oportunitate de a juca alături de celebrul său tată, de mama sa şi de fiul său, Cameron. Pelicula, care a strâns încasări modeste, a spus povestea unui clan întins de-a lungul câtorva generaţii.Urmând un traseu în carieră similar tatălui său, în 2004, Michael Douglas a fost recompensat cu premiul Cecil B. DeMille al Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood pentru contribuţiile sale remarcabile în industria de divertisment.Rolul din filmul biografic ''Behind the Candelabra'', dedicat faimosului comedian al anilor '50 şi '60, Wladziu Liberace, i-a adus un premiu Emmy.În primăvara anului 2010 a fost recompensat cu premiul Charlie Chaplin al Societăţii de Film din New York.Cu o distribuţie de excepţie, având alături pe Robert De Niro, Morgan Freeman şi Kevin Kline, a jucat în pelicula ''Last Vegas'' (2013), care spune povestea a patru prieteni care merg în metropola americană Las Vegas pentru a da o petrecere a burlacilor aceluia dintre ei care urma să se căsătorească. Pelicula a obţinut patru premii şi o nominalizare.Anul următor, a fost prezent pe marile ecrane cu rolurile din thrillerul ''And So It Goes'' şi din pelicula ''Beyond the Reach''. A interpretat rolul biochimistului Hank Pym în comedia cu supereroi ''Ant-Man'', pentru ca ulterior să reia acelaşi rol în sequel-ul ''Ant-Man and the Wasp'' (2018).De 11 ani, Michael Douglas este gazda evenimentului ''Michael Douglas şi Prietenii'', prilej cu care este organizată o partidă de golf cu scopul strângerii de fonduri pentru organizaţia ''Fondul de Televiziune şi Film''. Până în prezent prin intermediul acestui eveniment au fost strânşi 6 milioane de dolari, bani pentru sprijinirea actorilor, Michael Douglas declarând ''suntem o industrie care are grijă de ai săi''.''Cariera a fost cel mai important lucru din viaţa mea, urmat de căsnicie şi copii'', s-a confesat actorul într-un interviu citat de AARP The Magazine, potrivit https://www.aarp.org.''Ceea ce am îndrăgit la Michael, şi sunt multe astfel de lucruri, este că el reuşeşte să facă lucrurile să meargă'', a declarat actriţa Catherina Zeta-Jones despre soţul său, conform sursei citate anterior. ''M-a învăţat cum să gestionez o viaţă aglomerată fără să mă concentrez doar asupra mea'', a adăugat actriţa care i-a fost alături soţului ei în momentele dificile privind diagnosticarea şi tratamentul pentru cancer la gât. În 2010, Michael Douglas a urmat şase luni de tratament după ce medicii au descoperit o tumoare malignă în gâtul actorului. ''Mă aflam în stadiul patru, iar stadiul cinci nu există'', a declarat renumitul actor pentru New York Magazine. ''După ce timp de nouă luni am reclamat dureri şi nu au găsit nimic, ulterior mi-au spus că mă aflu în stadiul patru. A fost o zi crucială pentru mine.'', a mai spus actorul care a încheiat cu succes tratamentul însă a menţionat că există posibilitatea unei reveniri a bolii, conform https://www.cbsnews.com.În decursul carierei, pe lângă cele două premii Oscar, Michael Douglas a mai obţinut 50 de premii şi alte 45 de nominalizări la distincţii de specialitate, conform www.imdb.com. AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Daniela Juncu)