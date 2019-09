FC U CRAIOVA - U CLUJ 2-3 // Eugen Trică e categoric: „Noi suntem Universitatea!” + Acuză Primăria: „Mai bine jucăm la Severin sau la Târgu Jiu. Sincer, eu nu mai simt nimic pe «Ion Oblemenco»”

11:10

Barcelona a câștigat cu Villarreal, 2-1, într-un meci în care Leo Messi a jucat doar 45 de minute. Căpitanul blaugrana, tracasat de voiajul la Milano pentru Gala FIFA, abia revenise titular, dar a fost schimbat cu Dembélé la pauză, din precauţie. Argentinianul e incert pentru meciul cu Getafe. Messi are din nou probleme fizice. Câştigătorul „FIFA The Best 2019” nu a rezistat decât o repriză pe Camp Nou, în meciul cu Villarreal. ...