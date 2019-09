IT-ist de meserie, olandezul criminal este descris cu laude de apropiați: "Cunoscuţii îl considerau foarte inteligent"

10:30

„De acum, eu sunt tatăl tău, și n-o să-ți lipsească nimic!”. Asta i-a spus Gigi Becali lui Marian Ursea, când acesta era un băiețel de 13 ani din Breaza, Buzău, abandonat de mamă și crescut de bunică, după ce tatăl lui s-a spânzurat. Acum, copilul are 19 ani, muncește, a primit o lovitură grea de la viață și are un singur vis.