Studiu eJobs﻿ | Care e domeniul de activitate cel mai căutat de candidații români

09:10

Atunci cand lucrezi in domeniul medical, trebuie sa fii mereu pregatit cu absolut tot ce trebuie: de la bandaje la medicamente, dar si accesorii si produse de curatenie. In spitale, produsele de unica folosinta sunt extrem de importante. Aici, igiena si curatenia trebui realizate in amanunt, deoarece exista multe bacterii si infectii ce se pot […] Post-ul (Publicitate) Produse ideale pentru igiena in clinicile medicale apare prima dată în Libertatea.