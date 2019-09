ONU: Johnson compară Brexit-ul cu soarta lui Prometeu şi vorbeşte despre pericolele noilor tehnologii

10:30

Actorul american Tom Hanks va fi recompensat cu un prestigios trofeu onorific - Cecil B DeMille Award - la cea de-a 77-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, informează DPA.Reprezentanţii Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association - HFPA) au anunţat marţi că starul american, de patru ori premiat cu Globul de Aur, va primi acest trofeu onorific la gala Golden Globes Awards 2020, ce va avea loc în luna ianuarie.De nouă ori nominalizat la Globul de Aur, Tom Hanks a câştigat acest trofeu pentru rolurile interpretate în filmele "Big", "Philadelphia", "Forrest Gump" şi "Cast Away". Starul american a primit cea mai recentă nominalizare la Globul de Aur în 2018, graţie interpretării sale din filmul "The Post"."Timp de peste trei decenii, Tom Hanks a captivat spectatorii cu personajele sale bogate şi jucăuşe, pe care am ajuns să le iubim şi să le admirăm cu toţii", a declarat Lorenzo Soria, preşedintele HFPA. "Este atât de convingător pe marele ecran, dar şi în spatele camerei de filmat, în calitate de scenarist, producător şi regizor", a adăugat el.Starul hollywoodian, de două ori premiat cu Oscar, ar putea fi nominalizat şi în acest an în categoria de interpretare datorită rolului Mister Rogers din filmul "A Beautiful Day in the Neighborhood".Premiul Cecil B DeMille recompensează în fiecare an diverse personalităţi care au avut un impact durabil asupra industriei filmului. Printre laureaţii precedenţi ai acestui trofeu se află staruri de prim rang de la Hollywood, precum Jeff Bridges, Oprah Winfrey şi Meryl Streep.Cea de-a 77-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur va avea loc pe 5 ianuarie. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Simona Tatu, editor online: Anda Badea)