Siria: Media internaţională invitată să asiste la un antrenament al unui batalion de elită sirian, cu sprijinul unor 'consilieri' ruşi

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a creat cadrul legal pentru deschiderea de conturi online prin care se acordă posibilitate unui client de a tranzacţiona instrumente financiare din faţa calculatorului, a declarat, miercuri, Gabriel Grădinescu, vicepreşedinte Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), la prima ediţie a Summitului Administratorilor de Fonduri din România."Am creat cadrul legal pentru deschiderea de conturi online, unde sunt detaliate formalităţile necesare pentru deschiderea unui cont şi pentru acordarea posibilităţii unui client de a tranzacţiona instrumente financiare din faţa calculatorului. ASF consideră benefică facilitarea transmiterii rapoartelor on-line, în contextul în care această metodă este eficientă şi asigură o comunicare rapidă. De aceea, ASF a dezvoltat de-a lungul timpului o serie de aplicaţii IT, astfel încât raportările ce sunt transmise de entităţile reglementate să poate fi transmise electronic", a spus Gabriel Grădinescu.El a menţionat că instituţia are în vedere ca rapoartele financiare anuale ale emitenţilor de pe pieţele reglementate, cuprinzând situaţii financiare pentru exerciţiile financiare care încep la 1 ianuarie 2020 sau ulterior acestei date, să fie întocmite într-un format de raportare electronic unic."În plan local, avem un cadru legislativ bine pus la punct, ce urmează directiva europeană MIFID II şi anume Legea 126/2018. Avem proiectul ce va pune bazele contrapărţii centrale. În plan global, beneficiem de dezvoltarea atât pe verticală cât şi pe orizontală a puterii internetului. Acum, totul este online, de la accesul la informaţie la investiţia propriu-zisă", a afirmat Gabriel Grădinescu.Conform vicepreşedintelui ASF, înfiinţarea unei contrapărţi centrale în România ar conduce la creşterea gradului de competitivitate a pieţei de capital româneşti, oferind participanţilor la piaţă o serie de avantaje care decurg din existenţa unei infrastructuri puternice pentru operaţiunile post-tranzacţionare."Revenind la accesul la informaţie, depunerea de acte online şi integrarea online a noilor entităţi reprezintă un focus al instituţiei pe care o reprezint. Acest focus are două direcţii bine stabilite. Din punct de vedere financiar, ne propunem un plan de comisionare şi taxare corespunzător rulajelor pentru toţi actorii ce iau parte la piaţă. Acest plan va duce la o competitivitate crescută şi evident la servicii financiare de o calitate mai bună pentru investitori. Ne propunem o structurare procedurală ce are ca scop rapiditatea operaţiunilor şi o relaţionare cât mai bună între companiile din piaţă şi ASF. ASF trebuie să acţioneze ca liant între investitor, piaţă şi companiile ce oferă servicii financiare. Pot să vă asigur că suntem pro-business şi orientaţi spre dezvoltarea pieţei de capital din România", a declarat Gabriel Grădinescu.El a menţionat că, datorită acestui ecosistem creat, instituţia se concentrează să atragă mai mulţi investitori, nu numai instituţionali şi profesionişti, ci şi clienţi de retail."Toate acestea se pot realiza numai prin credibilitate şi încredere. Credibilitate din partea instituţiilor ce formează piaţa, precum şi din partea entităţilor ce oferă servicii financiare. Încredere în securitatea pieţei şi în instituţiile ce protejează investitorii. Pentru a atinge aceste deziderate, avem nevoie de educaţie financiară şi de acces rapid la informaţie. O piaţă matură şi un ecosistem axat pe nevoile tuturor actorilor ce iau parte la piaţa de capital vor ajuta firmele deja existente şi automat vor atrage noi companii. Şansa de a transforma piaţa de capital din România în piaţă emergentă este reală", a afirmat Gabriel Grădinescu.Vicepreşedintele ASF a precizat că instituţia are un rol activ şi sprijină promovarea BVB la statutul de piaţă emergentă prin proiecte legislative menite să asigure suportul pentru dezvoltarea şi promovarea pieţei de capital, prin implicarea în diverse proiecte educaţionale şi prin sprijinirea oricăror alte măsuri menite să atragă noi emitenţi şi instrumente financiare pe piaţa de capital.Gabriel Grădinescu a spus că piaţa de capital trebuie transformată într-un spaţiu de dezvoltare bun pentru economie, iar piaţa de capital trebuie să reprezinte un motor real al economiei. Misiunea ASF trebuie să fie digitalizarea şi instituţia îşi propune să se concentreze pe acest aspect în următoarea perioadă."Misiunea noastră este să dezvoltăm infrastructura necesară pentru a ne adapta, dacă o pot numi aşa, la o nouă piaţă de capital. Şi dacă ar fi să dăm un nume acestui proiect atunci să-l numim "Piaţa de capital, la un click distanţă". În concluzie, ne aflăm într-un bun moment legislativ şi financiar. Tipurile de servicii financiare se schimbă, vedem în piaţă o evoluţie de tip fintech.Investitorul s-a schimbat şi are nevoie de noi direcţii şi de noi servicii demne de era digitală în care trăim. Aşadar, şi noi, ca reglementator al acestui mediu, trebuie să ne dezvoltăm şi să ne adaptăm. Iar pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară, acest lucru se traduce prin activitatea continuă de prevenţie. Iar dacă un investitor este educat în mod corect atunci există premisele dezvoltării sănătoase a pieţelor, ceea ce se traduce prin noi actori şi lichiditate mai mare. 