Transferul RADET către noua companie Termoenergetica se va face până la 1 decembrie. Firea vrea OUG care să schimbe modul de facturare la ELCEN

12:40

Cei mai talentați influenceri din țară vor fi sărbătoriți în cadrul primei ediții The Artist Awards, la Craiova. Astfel că, munca artiștilor și creatorilor de conținut va fi răsplătită, iar evenimentul se va desfășura pe 11 și 12 octombrie, în Piața Mihai Viteazul. Pe scena de la Craiova vor urca BRomania, Selly, 5Gang, Irina Deaconescu, […] Post-ul Prima ediție The Artist Awards are loc pe 11-12 octombrie, la Craiova. Vor fi sărbătoriți cei mai talentați influenceri apare prima dată în Libertatea.