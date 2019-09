Accident sinistru în județul Sibiu! Două femei au murit strivite sub remorca unui tractor. Patru copii au rămas fără mame

15:10

Zilele astea, mii de bărbați și femei în toată firea, în frunte cu Donald Trump, îndreaptă atacuri personale, pline de ură spre o adolescentă de 16 ani. Că are cozile prea împletite, că a chiulit prea mult de la școală, că e ignorantă, ipocrită, bolnavă psihic. Că nu arată suficient de prietenos, nu zâmbește destul […] Post-ul Poate că ne face să ne simțim atât de incomod, pentru că, deși e fanatică și nu are și soluții, Greta Thunberg cam are dreptate apare prima dată în Libertatea.