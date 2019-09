Sorana Cîrstea, revenire de senzaţie şi calificare splendidă în sferturi la Taşkent

15:15

Alexandru Cumpănaşu, candidat la alegerile prezidenţiale, are trei apartamente, trei case, un credit de 200.000 de lei, şi nouă salarii, unul chiar de la Universitatea SNSPA, în valoare de 66.000 de lei, deşi acesta nici măcar nu are o facultate terminată. „Avem atâţia proşti cu diplomă în administraţia publica şi în România... eu cred că un om care îşi termină un executive master are o pregătire mai bună”, s-a apărat Cumpănaşu.