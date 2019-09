liveSCORE de la 19:00 » Dinamo - GOG Gudme, derby între favorite! „Câinii” joacă azi în grupele Ligii Campionilor la handbal masculin împotriva vicecampioanei Danemarcei

15:20

Sorana Cîrstea (29 de ani, 96 WTA) s-a calificat azi în sferturile de finală ale turneului de la Tashkent (Uzbekistan). Românca a trecut în trei seturi echilibrate de belgianca Ysaline Bonaventure (25 de ani, 123 WTA), scor 3-6, 6-3, 5-7. Deși a pierdut primul set, Sorana a manageriat excelent partida. A câștigat setul secund cu 6-3, iar în decisiv s-a impus cu 7-5 după ce a revenit de la 0-3. This is the Sori I love to see. ...