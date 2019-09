Iohannis: La mijlocul lunii octombrie, 120 de militari români şi patru elicoptere vor începe misiunea în Mali

17:10

Will Smith va interpreta rolul lui Nicky Barnes, unul dintre şefii lumii interlope din New York, în noul film produs de Netflix "The Council", informează Deadline.com.În cadrul acestui proiect Will Smith va colabora din nou cu Peter Landesman, care a scris scenariul noului film şi va fi şi producător executiv.Scenariul semnat de Peter Landesman spune povestea unui sindicat (The Council) al crimei format de şapte bărbaţi afro-americani care au condus Harlemul în anii '70, până în prima jumătate a anilor '80. Cei şapte nu erau nişte interlopi de rând ci doreau să instituie un stat în stat în Harlem, autosuficient şi cu poliţie proprie, cu bani obţinuţi din traficul de droguri.Nicky Barnes, născut Leroy Nicholas Barnes, conducea în anii '70 o reţea internaţională de trafic de droguri, în parteneriat cu mafia italo-americană. Arestat în 1978, Barnes a fost condamnat la închisoare pe viaţă. Ulterior a devenit informator pentru FBI, fapt care a dus la destructurarea întregului sindicat al crimei din Harlem. Barnes a murit de cancer în 2012, însă moartea sa a fost anunţată abia recent pentru că acesta făcea parte dintr-un program de protecţie a martorilor.Will Smith a putut fi văzut recent în producţia Disney "Aladdin" şi va mai apărea în producţiile "Spies in Disguise", "Gemini Man" şi în sequel-ul la "Bad Boys For Life".AGERPRES/(AS - autor: Codruţ Bălu, editor: Mihaela Moise, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: Will Smith/Facebook.com