Ce remedii naturiste avem pentru respirația urât mirositoare! Iată ce recomandă Dr. Adrian Mina!

Vremea 30 zile. Prognoza meteo pentru luna octombrie 2019 are temperaturi ridicate, însă frigul se va resimți la finalul lunii, când temperaturile maxime nu vor depăși 16 grade C la București, respectiv 9 grade C la munte, iar minimele coboară până la 0 grade. Află buletinul meteo complet al lunii octombrie 2019.