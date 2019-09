Unde au zburat Românii în vara anului 2019

15:50

Tânăra care vinde iluzii intr-o afacere de 100.000 de dolari, in România Vinde iluzii si o face cat se poate de bine. A devenit de curand femeie de afaceri, in Timisoara, si a investit in business-ul ei 50.000 de dolari. Adica toti banii pe care i-a castigat in urma unui concurs la care s-a clasat pe primul loc. A devenit, astfel, partener intr-o afacere cu 50 la suta din parti. Prietenii lui Nikki ii cunosc ambitiile. A stiut inca de la bun inceput ca vrea sa devina un prosper om de afaceri, ia...