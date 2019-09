Decizie controversată în Spania! Când a fost programat Barcelona - Real Madrid

La Liga, Liga Profesionistă de Fotbal a Spaniei, a stabilit data primului duel Barcelona - Real Madrid al acestui sezon, iar decizia e una care îi nemulțumește pe fanii ambelor echipe.El Clasico se va disputa pe 26 octombrie, de la ora 13:00 (ora locală a Spaniei), ora 14:00 pentru România! View this post on Instagram The kick-off time for #ElClásico is now HERE! 26/10/2019 1:00 PM (CET) • Who'll win? • #LaLiga #LaLigaSantander #ElClásico #Barça ...

