Dinamo - GOG Gudme 35-28 / Dinamoviștilor nu le vine să creadă cât de lejer au câștigat în Liga Campionilor: „Ne așteptam la un meci greu!”

Naționala de handbal feminin a României a început cu o victorie în fața Ucrainei în preliminariile pentru EURO 2020, scor 27-24. Meciul s-a disputat la Brașov. „Am întâlnit o echipă a Ucrainei cu multe jucătoare noi, care au păstrat disciplina pe toată durata partidei. Am făcut și noi destule greșeli, nu sunt foarte mulțumit de unele aspecte ale jocului, dar e bine că am câștigat și am pornit cu dreptul la drum. ...