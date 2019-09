O fetiță de doi ani din SUA a fost uitată singură în creșă

22:10

Orașul turc Hasankeyf, cu o populație majoritar kurdă, are o vechime de aproximativ 12.000 de ani, dar în doar o lună peșterile sale vechi, bisericile și mormintele vor dispărea sub ape. Spre deosebire de orașele de coastă precum Jakarta, Indonezia sau New Orleans, care sunt în pericol din cauza creșterii nivelului apelor, Hasankeyf nu este […] Post-ul Un oraș vechi de 12.000 de ani din Turcia urmează să dispară sub ape, peste două săptămâni! Activiștii avertizează că un patrimoniu uriaș va ajunge pe fundul unui lac apare prima dată în Libertatea.