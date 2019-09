Cutremur rarisim azi-noapte, în România, la ora 03:57. Lista orașelor afectate

17:30

Bogdan Mocanu, câștigătorul sezonului I Puterea Dragostei, a recunoscut că în trecut a făcut videochat. Concurentul spune că nevoile financiare au fost cele care l-au împins să facă acest lucru, dar nu îi este rușine cu trecutul său. Bogdan Mocanu le-a ajuns repede la suflete fanilor emisiunii la care participă de aproximativ 7 luni. Tânărul […]