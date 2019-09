Tonel Pop ar vrea să organizeze teledon dacă familia Luizei e amendată de DIICOT: Nu au nici maşină

11:20

„Nu am ştiut unde este sediul (SIIJ, n.r.) şi am venit pe jos doi kilometri. Am venit citată în calitate de martor, ca parte vătămată, să văd despre ce este vorba. Parte vătămată în dosar referitor la o plângere pe care am depus-o la PArchetul Gweneral în 2017 împotriva domnului procuror Bulancea, doamnei Ana Dana şi domnul Popovici (de la DNA, n.r.). Pe care am făcut-o eu”, a declarat Elena Udrea, înainte să intre în sediul Secţiei de de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie. Elena Udrea a...