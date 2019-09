UPDATE Neamţ: Accidentul din Roman, între două autoturisme şi un autocar, s-a soldat cu doi răniţi

12:40

Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat joi că există "discrepanţe majore" între creşterile salariale şi condiţiile medicale din unele spitale, afirmând că "sunt dezastruoase în multe locuri"."Să rămâi medic în sistemul de sănătate din România este aproape un act de eroism, pentru că nu mai este problema salariilor, dar este problema condiţiilor din spitale. (...) Există discrepanţe majore între majorările salariale făcute şi condiţiile medicale, sunt dezastruoase în multe locuri. (...) Semnalul eficienţei cheltuirii banului pleacă de la vârful deciziei politice. Dacă la vârful deciziei politice este semnalul că se încurajează risipa, că se încurajează neprofesionalismul şi că există toleranţă spre parte de corupţie, evident că şi în celulele medicale lucrul acesta se perpetuează", a spus Turcan la Congresul de Chirurgie Cardiovasculară East Meets West 2019, organizat de Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară, în parteneriat cu Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu.Potrivit deputatului, investiţia în viitorii medicii nu este neapărat corelată cu ce aşteaptă piaţa românească."Pleacă medicii. Problema este că nu există corelare între sistemul educaţional pe parte de sănătate, piaţa muncii. Investiţia în viitorii medicii nu este neapărat corelată cu ce aşteaptă piaţa românească şi mai degrabă cu catedrele profesorilor. (...) Aceste exod este înfiorător", a mai arătat Raluca Turcan.Potrivit acesteia, atunci când se vorbeşte despre sistemul medical din România "mare parte" ţine de voinţă politică."Este clar că sistemul medical din România scârţâie, e clar că există o problemă de subfinanţare, este clar că se pot face lucruri pentru a îmbunătăţi sistemul medical românesc. Există în permanenţă întârzieri şi primim de prea multe ori răspunsuri că nu se poate sau că iarăşi am ratat startul De aceea, ca om politic, consider că există trei domenii prioritare pentru România: Sănătate, Educaţie, Economie, corelate între ele (...). Sistemul sanitar este subfinanţat. Dincolo de faptul că este sub media UE la finanţare, există şi scurgeri de bani. Este foarte important şi dacă aloci mai mulţi bani să vezi cum s-ar regăsi aceşti mai mulţi bani în calitatea serviciilor medicale, pentru că au crescut salariile medicilor considerabil. Pe de altă parte, degringolada în sistem şi îngrijorarea faţă de sistemul medical este în creştere şi determină şi te întrebi de ce. Pentru că echipele medicale nu au fost privite per ansamblu, pentru că orice creştere de bani oferită în sistemul medical nu s-a urmărit până la pacient, care trebuie să fie în mijlocul sistemului de sănătate, ci pur şi simplu pentru a mai cârpi nişte cerinţe care de multe ori vin peste politicieni şi multe măsuri în sănătate sunt luate sub lupă electorală, politicianistă", a mai arătat Turcan. AGERPRES/(A-autor: Roberto Stan, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea)