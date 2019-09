FOTO „Fotbal la capătul lumii” » New York Times, reportaj spectaculos din Groenlanda! Toate meciurile se joacă într-o săptămână + campionii primesc câte un harpon de aur

15:40

Ilie Dobre, comentatorul sportiv de radio, a dezvăluit la GSP Live că în timpul unui meci și-a dat seama că partida e blat și le-a spus ascultătorilor acest lucru voalat.„Eu am fost primul care am comentat un meci în 1993 și am văzut că e suspect. Am luat atitudine fără să spun că e blat. Când m-au auzit președinții celor două echipe, jucau Ceahlăul cu Sportul, s-au întors la mine. Mi s-a părut stupid. ...