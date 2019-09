Avertizare ANM de vreme severă imediată! Ce se întâmplă în următoarele 15 ore în România

10:00

Faptele oribile comise de Gheorghe Dincă sau “monstrul din Caracal”, așa cum i se spune, au ajuns să îi afecteze și pe nepoții acestuia. Colegii micuților îi batjocoresc în toate felurile, “ai sânge de criminal” sau “ești nepotul criminalului”, sunt cel mai des auzite. Mai mult decât atât, îi acuză pe aceștia că părinții lor […] The post Nepoții lui Dincă, umiliți la școală din cauza bunicului criminal: “A venit plângând” appeared first on Cancan.ro.