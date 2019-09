SĂNĂTATEA CLUJ - VIITORUL 0-1 // Jucătorii Viitorului, șocați de eliminarea rușinoasă din Cupă: „Merităm să ne rupă căpățânile!” + „E o zi neagră în istoria acestui club”

17:20

Nick Kyrgios (24 de ani, 27 ATP) și-a aflat azi pedeapsa pentru scandalurile repetate pe care le-a avut în circuit în 2019. Australianul a fost amendat cu 25.000 de euro și a primit 16 săptămâni de excludere din circuit, ambele sancțiuni fiind însă cu suspendare, fiind stabilită o perioadă de 6 luni de probă. În cazul în care Kyrgios va recidiva în această perioadă, pedepsele intră în vigoare. Slipped out of my hand. Kyrgios pic.twitter. ...