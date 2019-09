Argeş: Un mort şi mai mulţi răniţi într-un accident produs pe DN 7; circulaţia a fost blocată

18:20

Antrenorul echipei AFC Hermannstadt, Costel Enache, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că partida contra celor de la FC Botoşani, din etapa a 11-a a Ligii I de fotbal, va fi una dificilă, însă speră la un rezultat pozitiv.''Suntem în faţa unui joc important, un joc dificil. E un joc care ne poate readuce încrederea şi un obiectiv pozitiv în grup. Ultimul joc vine ca un argument în acest sens şi putem spera într-un rezultat pozitiv pentru meciul de sâmbătă. Din păcate, avem o problemă după meciul din Cupa României cu Chindia. Kevin Rimane s-a accidentat şi aşteptăm rezultatul unui control medical mai amănunţit'', a afirmat Costel Enache, potrivit unui comunicat remis presei.În trecut, antrenorul principal al sibienilor a antrenat mai multe sezoane gruparea botoşăneană. Acest lucru, spune acum tehnicianul sibienilor, reprezintă o motivaţie în plus pentru echipa pe care o antrenează în prezent. De asemenea, Costel Enache face apel la fanii grupării să sprijine echipa în momentele grele.''Energiile şi concentrarea sunt pentru echipa la care lucrez acum. Am amintiri şi prietenii făcute la Botoşani. E normal, dar la Botoşani s-au schimbat foarte multe. Sunt mulţi jucători noi veniţi, doar în staff mai sunt oameni cu care am lucrat acolo. Am spus mereu că avem nevoie de suporteri să fie alături de noi. E foarte important sprijinul lor. Avem nevoie să ne înţeleagă atunci când trecem prin momente grele, iar acesta nu este un reproş. Ne dorim să facem împreună o comunitate apropiată, frumoasă, bazată pe respect reciproc. Asta este acum FC Hermannstadt, o familie. Sperăm ca pe final de octombrie sau început de noiembrie să ne întoarcem la Sibiu, să fim acasă'', a menţionat Enache.În afară de Kevin Rimane, a cărui situaţie este incertă din punct de vedere medical în acest moment, stafful lui AFC Hermannstadt are întreg lotul valid. În meciul de Cupa României contra Chindiei Târgovişte au debutat oficial pentru grupare Alexandru Vodă, Mattia Persano şi Loren Niţă.''Mă bucur că echipa a reacţionat bine la eliminarea mea şi au dus formaţia mai departe în Cupa României. Voi munci în continuare şi sper să debutez în curând şi în Liga I. Fără suporteri nu avem aceeaşi putere. Sunt al 12-lea jucător pentru noi. Ţinând cont că meciurile noastre de acasă se dispută la Târgu Mureş, cred că suporterii noştri au fost alături de noi atât cât s-a putut şi apreciem asta'', a adăugat, la rândul său, mijlocaşul Alexandru Vodă.Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30, pe Stadionul Trans-Sil din Târgu Mureş, acolo unde AFC Hermannstadt dispută meciurile de pe teren propriu. Ambele echipe sunt proaspăt calificate în optimile Cupei României şi vin după înfrângeri la acelaşi scor, 0-3, în etapa precedentă din campionat.Cele două echipe s-au întâlnit de patru ori în sezonul trecut, bilanţul fiind favorabil moldovenilor, cu trei victorii şi un egal. AGERPRES/(AS- autor: Adrian Drăguţ, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)