SUA: Avertizorul de integritate "a făcut ce trebuia", susţine directorul informaţiilor naţionale

19:50

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a făcut un apel public pentru semnarea "Pactului pentru bunăstarea românilor" propus de premierul Viorica Dăncilă şi şi-a exprimat deschiderea faţă de politicienii din Opoziţie care doresc să fie alături de PSD în acest demers.Ministrul Budăi a susţinut într-o conferinţă de presă desfăşurată la Tulcea că acest pact are în vedere patru piloni importanţi pentru dezvoltarea României."Primii doi ne asigură că legea salarizării şi cea a pensiilor vor fi aplicate şi în continuare. Am auzit tot felul de declaraţii că programul Start-up Nations trebuie să înceteze. 17.000 de tineri care au iniţiativă privată şi-au creat un nou mod de viaţă şi vrem ca acest lucru să continue, iar acesta este al treilea aspect. Al patrulea aspect este legat de IMM-uri. Toţi ştim că IMM-urile din România sunt în proporţie de peste 90% cu capital 100% românesc. Vrem să ne asigurăm că acele IMM-uri care sunt foarte mici, cu cifre de afaceri mici, să rămână cu impozit de 1%", a afirmat ministrul Muncii.Budăi a explicat necesitatea acestui pact prin nevoia de dezvoltare a României, pactul reiterând obiectivele PSD."După alegerile europarlamentare, au apărut tot felul de declaraţii privind impozitarea sau supraimpozitarea it-iştilor, la ne mai gândim sau nu în continuare la legea salarizării, adică dacă mai majorăm salariile de la 1 ianuarie 2020 sau dacă salariile profesorilor vor fi aduse în 2020 la nivelul anului 2022. Sunt lucruri în care am crezut, în care credem în continuare şi cu toţii suntem conştienţi că şi în România veniturile populaţiei trebuie să ajungă măcar spre nivelul mediu al UE", a spus ministrul Muncii.De asemenea, el şi-a exprimat deschiderea faţă de politicienii din Opoziţie care doresc să semneze pactul PSD."Acest pact nu e unul restrictiv. Dacă un coleg din Opoziţie vine şi spune că semnează pactul dacă mai introducem un lucru, tot timpul noi am fost deschişi la negocieri. Am făcut apel la Tulcea şi fac apel şi prin intermediul dumneavoastră, poate că totuşi şi colegii din Opoziţie, o parte din ei, se gândesc şi la bunăstarea românilor şi semnează acest pact. Cel mai important este ca tot mai mulţi români să semneze acest pact, să tragem un semnal de alarmă extrem de important", a mai afirmat ministrul Budăi.Ministrul Muncii a participat în ultimele zile la conferinţa internaţională cu tema "Combaterea marginalizării şi excluziunii sociale în Regiunea Dunării", desfăşurată în satul Murighiol din judeţul Tulcea, iar joi după-amiază s-a întâlnit cu pensionarii tulceni şi apoi a susţinut o conferinţă de presă. AGERPRES/(A, AS - autor: Luisiana Bîgea, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)