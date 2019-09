Tenis: Irina Bara, calificată în sferturile turneului ITF de la Valencia

21:50

Străinii vin în Transilvania pentru mitul Dracula, dar ajung să descopere farmecul acestei regiuni a României, a declarat, joi, scriitoarea britanică Arabella McIntyre-Brown, la lansarea volumului "A Stake in Transylvania", la reşedinţa ambasadorului Marii Britanii la Bucureşti.Arabella McIntyre-Brown s-a mutat în România în 2010, în Măgura, lângă Zărneşti deoarece, mărturiseşte ea, acolo a avut sentimentul de "acasă". Povesteşte că îi place zacusca românească, pe care o numeşte "vara într-un borcan", îşi serveşte oaspeţii cu afinată şi tradiţionalele scones britanice iar comunitatea din mica localitate românească îi trece cu vederea "ciudăţeniile", pentru că este scriitoare."Oamenii vin pentru Dracula şi apoi descoperă adevărata Transilvanie şi spun 'oh, nu ştiam asta'. De asta am vrut să scriu cartea, să arăt adevărata viaţă grea a Transilvaniei. Dar este şi o carte despre noi începuturi - să îţi vinzi o casă în Liverpool, să laşi în urmă un loc de muncă stabil, prieteni şi să te muţi într-o ţară în a cărei limbă abia vorbeşti trei cuvinte, fără bani, fără job şi fără un plan de rezervă. Oamenii mi-au zis că sunt curajoasă. De fapt, nu am avut de ales", a spus scriitoarea.La rândul său, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Andrew Noble, a spus că "A Stake in Transylvania" este "o carte despre România, dar şi despre un individ şi parcursul său în viaţă"."Oamenii cărora le pasă de oameni vor fi interesaţi de cartea aceasta", a apreciat diplomatul. El a asemănat locul din România în care autoarea a decis să locuiască cu Narnia. "Îţi taie respiraţia. E ca din Tolkien şi C.S. Lewis. Dar, dincolo de frumuseţe, pentru autoare a contat sentimentul pe care locul descoperit într-o vacanţă la Zărneşti i l-a dat. "Am avut senzaţia aceasta acută că am ajuns acasă. E o senzaţie pe care am căutat-o ani de zile", a povestit ea.Ambasadorul Marii Britanii a vorbit despre importanţa turismului internaţional, când vine vorba de "amprenta" pe care o ţară o lasă în mentalul colectiv."Eu sunt de partea dezvoltării turismului, pentru că aşa cred că îşi pune o ţară amprenta în mintea populaţiei. Ţările care nu au turism rămân incognito. Am fost la post într-o ţară fără turism şi aproape întreaga populaţie a Marii Britanii nu poate să îţi spună unde în lume e acea ţară. Şi este a zecea cea mai mare ţară din lume. Oamenii nu ştiu unde e Algeria. (...) România este uşor în situaţia aceasta. Dacă oamenii ar veni mai mult la Braşov, la schi, dacă ar merge pe litoralul românesc, dacă ar călători în Transilvania, în Bucovina, la mănăstirile olteneşti, acest lucru ar fi bun pentru modernizarea imaginii României iar cartea aceasta foloseşte acelaşi scop", a afirmat Noble."A Stake in Transylvania" este varianta în limba engleză a volumului "Din Liverpool în Carpaţi", publicată în 2017. AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Antonia Niţă, editor online: Irina Giurgiu)