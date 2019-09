Vă mai amintiți de Strugurel Lingurar, românul care și-a incendiat mașina? Abia acum a spus motivul! Este uluitor + Ce i-au făcut autoritățile irlandeze

14:40

O fată de 16 ani a fost violată pe un câmp din Zalău de un tânăr și o tânără, apoi trimisă acasă în lenjerie intimă. Cei doi au agresat adolescenta la îndemnul unei copile de 13 ani, căreia i-ar fi furat iubitul. Caz cutremurător în Sălaj! O copilă de 13 ani și-a pus prietenii să