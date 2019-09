FILME&ACTORI Maggie Smith, contesa sarcastică, dar fermecătoare din ''Downton Abbey''

Personalitate marcantă a teatrului şi cinema-ului britanic, Maggie Smith a cucerit inimile unui larg public internaţional cu rolul sarcasticei, dar fermecătoarei contese văduve Lady Violet, din serialul ''Downton Abbey'', a cărui adaptare pentru marele ecran poate fi urmărită şi în cinematografele din România.Două premii Oscar, patru premii Emmy, trei Globuri de Aur, un premiu Tony, şapte premii BAFTA pentru interpretare - la 84 de ani, Maggie Smith a obţinut un număr impresionant de distincţii, care îi subliniază talentul său atât pe scenă, cât şi pe marele sau micul ecran, scrie AFP într-un material amplu dedicat actriţei.De-a lungul unei cariere prolifice, ''dame Maggie'' a interpretat partituri diverse - o maică stareţă, alături de Whoopi Goldberg, în ''Sister Act'' (1992), profesoară de ''transfigurări'' în seria filmelor ''Harry Potter'', o supraveghetoare nevrotică în ''Room with a View'' (1985) sau o femeie fără adăpost în ''The Lady in the Van'' (2015).Însă personajul contesei de Grantham, Lady Violet, cu ale sale replici acide şi grimase hilare i-au adus celebritatea planetară. Sursa foto: Downton Abbey / Facebook"Este ridicol. Aveam o viaţă perfect normală înainte de Downton Abbey'', serial ale cărui drepturi de difuzare au fost vândute în peste 150 de ţări, povestea actriţa în aprilie 2017 la Institutul Britanic de Film (BFI). "Mergeam la teatru, la expoziţii, lucruri de genul acesta, singură. Acum nu mai pot face asta", a spus cu regret actriţa.Maggie Smith a interpretat rolul aristocratei în toate cele şase sezoane ale serialului (2010-2015), fiind premiată cu un Glob de Aur şi trei premii Emmy, recompensele prestigioase ale televiziunii americane.După ce iniţial refuzase să facă parte din distribuţia adaptării pentru marele ecran, actriţa a acceptat în cele din urmă să îmbrace din nou rochiile până în pământ ale aristocratei britanice îndrăgite de publicul de seriale din lumea întreagă."Intolerantă cu idioţii"Născută pe 28 decembrie 1934 la Ilford (sud-estul Marii Britanii), Margaret Smith a debutat pe scena teatrului Oxford Playhouse la începutul anilor 1950. S-a alăturat apoi trupei teatrului londonez Old Vic, unde a înregistrat succes după succes alături de soţul său, actorul Robert Stephens.Cariera sa în cinema a luat avânt în anii 1960, în 1969 fiind recompensată cu un Oscar la categoria ''cea mai bună actriţă în rol principal'' pentru partitura din ''The Prime of Miss Jean Brodie'' (1969).În viaţa personală, în schimb, căsătoria sa cu Robert Stephens, care i-a fost infidel şi a avut probleme cu alcoolul şi depresia, s-a destrămat în 1973. Divorţează în 1975 şi se recăsătoreşte la scurt timp cu dramaturgul Beverley Cross, împreună cu care se mută în Canada.Una dintre cele mai cunoscute şi apreciate artiste britanice, Maggie Smith a fost înnobilată primind titlul de ''dame'' Comandor al Ordinului Imperiului Britanic în 1990 şi ordinul Companion of Honour în 2014, în semn de apreciere pentru serviciile aduse ţării în domeniul artelor.Actriţa este recunoscută pentru simţul umorului şi tendinţa spre perfecţiune."Este adevărat că nu tolerez idioţii şi drept urmare nici ei nu mă tolerează, iar atunci devin sarcastică. Poate acesta este motivul pentru care sunt potrivită în roluri de bătrâne arţăgoase", a mărturisit actriţa pentru cotidianul The Guardian în 2014.Actriţa a făcut o partitură excelentă interpretând-o pe Lady Constance, o doamnă snoabă şi neprietenoasă din ''Gosford Park'', în regia lui Robert Altman (2001), pe un scenariu scris de Julian Fellowes, cel semnează scenariul şi pentru ''Downton Abbey''.Maggie Smith ''poate surprinde, într-o secundă, mai mult decât mulţi actori pot transmite într-un film întreg. Poate fi în acelaşi timp vulnerabilă, feroce, tristă şi nostimă şi aduce în fiecare zi pe platoul de filmare energia şi curiozitatea unui tânăr actor la debut'', a descris-o Nicholas Hytner, regizorul filmului ''The Lady in the van'' (2015).Actriţa este supravieţuitoare a cancerului la sân, cu care a fost diagnosticată în 2007, filmând pentru seria ''Harry Potter and the Half-Blood Prince'' (2009) în timp ce făcea chimioterapie. "Eram cheală ca un ou", a mărturisit pentru publicaţia The Times actriţa care a fost nevoită să poarte perucă.Maggie Smith a fost diagnosticată cu boala Basedow, afecţiune autoimună a tiroidei care provoacă de asemenea exoftalmie (proeminenţa globilor oculari în afara orbitelor, n.red).Vedeta din ''Downton Abbey'' are doi fii, actorii Chris Larkin şi Toby Stephens, din căsătoria cu Robert Stevens.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: www.parade.com

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres