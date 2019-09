Iubitul Alexandrei Măceşanu a povestit tot! Părinții fetei răpite de Gheorghe Dincă au cerut audierea lui la DIICOT

07:40

Pe 27 septembrie, Simona Halep își sărbătorește cea de-a 27-a zi de naștere. Află lucruri mai puțin despre prima româncă ce a câștigat trofeul de la Wimbledon Simona Halep este prima jucătoare din România care a câștigat marele trofeu la Wimbledon. Halep, care are la vârsta de 27 de ani un palmares absolut impresionant, s-a […] The post Simona Halep își sărbătorește ziua de naștere. Cum a început cariera ei appeared first on Cancan.ro.